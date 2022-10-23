İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'ın adı transferde sıkça Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Norveçli golcünün menajeri Rafaela Pimenta, Haaland'ın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.



HAALAND'IN MENAJERİNDEN CITY SÖZLERİ



Rafaela Pimenta, yakın bir dönemde Manchester City ile yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme imzalamaya açık olduklarını ifade etti. Pimenta, "City bu konuyu görüşmek isterse biz açık olacağız. Neden olmasın? Şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.



"HAALAND 1 MİLYAR EURO EDER"



2027 yılına kadar City ile sözleşmesi bulunan Haaland için menajer Rafaela Pimenta'nın Real Madrid ile bağlantılarının devam ettiği de konuşuluyor. Pimenta, oyuncunun gelecekte ne kadar değerli olacağı sorusuna da yanı verirken, "Bence transfer rekoru kıracaktır. Kylian Mbappe ile yapılan kıyaslamaları da anlıyorum, bu normal. Futbol değerini, imaj değerini, sponsorları da düşünürsek kesinlikle 1 milyar euro eder" diye konuştu.



BABASI NE DEMİŞTİ?



Bilindiği üzere yakın zamanda Erling Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yılında Real Madrid'e transfer olmasına izin verecek bir madde olduğu tartışılmıştı. Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland da oğlunun farklı liglerde kendisini test etmeye istekli olduğunu söylemişti.



Baba Haaland, "Erling'in yeteneklerini tüm liglerde kanıtlamak istediğini düşünüyorum. O zaman en fazla 3-4 yıl Manchester City'de kalabilir. Örneğin; 2.5 yıl Almanya'da, sonra İspanya, İtalya ve Fransa Ligi olabilir" açıklamasıyla gündem olmuştu.





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