Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü!

İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender ve Tolga Aslan'dan oluşan milli takım, Almanya'yı 45-42 yenerek bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü!
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23 Haziran 2024 19:47
İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basel şehrinde devam eden şampiyonada Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender ve Tolga Aslan'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 45-42 yenen Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bu başarı, 2022'den sonra Türk eskrim tarihinde ikinci Avrupa derecesi oldu.

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