Ergin Ataman: "Yüzüme gülüp arkamdan farklı davranandan nefret ederim"

Panathinaikos Aktor Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague play-off'ta Anadolu Efes ile olan karşılaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Yüzüme gülüp arkamdan farklı davranandan nefret ederim'
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23 Nisan 2025 01:00
Panathinaikos Aktor Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi'ye yönelik Ataman, "Arkadaşım Luca Banchi'ye söylemek istediğim şey, yüzüme gülüp arkamdan farklı davranışlarda bulunan insanlardan nefret ederim. Luca, Efes takımında beş yıl çalıştığım oyunculara rakip takım antremanlarını videoya alıp almadığımı sorabilirsin. Oaka'da antreman yapmak yerine Olympiakos'un salonunda yapmanın sebebi nedir?

Larkin'e, Elijah Bryant'a sor; bir kez bile rakip takım antremanını kayda alıp onlara izletmiş miyim? Eğer onlardan evet cevabını alırsan yarın koçluğu bırakırım. Yarın git ve yine Olympiakos salonunda takıma antreman yaptır. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

Ataman sözlerini, "Bazı medya kuruluşlarına diyeceğim, insanları kışkırtmayı bıraksınlar. Geçen yıl kimsenin yardımı olmadan şampiyonluk kazandığımızı anlamaları gerek. Bu sezon yine yardıma ihtiyaç duymadan şampiyonluk kazanacağız." şeklinde noktaladı.

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