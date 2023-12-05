Ergin Ataman: "İyi stratejiyle başa çıkamadık!"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'İyi stratejiyle başa çıkamadık!'
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05 Aralık 2023 23:15
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 71-68 kaybettileri karşılaşma sonrası konuştu.

İyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını söyleyen Ergin Ataman, şu sözleri kullandı:

"Efes'in iyi stratejisiyle başa çıkamadık. Maça çok kötü başladık. Top kayıpları yaptık. İkinci çeyrek bizim için daha iyi geçti. Yine son dakikada maçı kaybettik. Tabii Larkin'e yapılan 3 faul atışlık pozisyonu tekrar izlemem gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."

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