Ergin Ataman: 'İyi stratejiyle başa çıkamadık!'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 71-68 kaybettileri karşılaşma sonrası konuştu.



İyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını söyleyen Ergin Ataman, şu sözleri kullandı:



"Efes'in iyi stratejisiyle başa çıkamadık. Maça çok kötü başladık. Top kayıpları yaptık. İkinci çeyrek bizim için daha iyi geçti. Yine son dakikada maçı kaybettik. Tabii Larkin'e yapılan 3 faul atışlık pozisyonu tekrar izlemem gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."





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