Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-060'
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-290'
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-490'
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-177'
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-290'
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-162'
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, basın toplantısında konuştu.

29 Kasım 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması!






FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bosna Hersek maçında oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getiren Ataman, "Antrenman bile yapmadan oynadığımız bir maçtı ama gayet düzenli bir oyun ortaya koyduk. İkinci periyotta savunmada aksadık ve hücumda top kayıpları yaptık. Ancak ilk çeyrek ve ikinci yarıda düzenli bir basketbol oynayarak net bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.


Elemelerde "pencere maçlarının" sürpriz sonuçlara açık olduğuna dikkati çeken deneyimli başantrenör, "Hangi takımın nasıl oynayacağı hiç belli olmuyor. Takımlardaki birçok oyuncuyu hiç tanımıyoruz. İyi başlangıç yaptık. Tehlikeli bir maç. İsviçre'nin Sırbistan'ı bu kadar zorlayacağını beklemiyorduk. Çok bildiğimiz oyuncuları yok. İyi mücadele ediyorlar ve koşuyorlar. Özellikle sahalarında oldukça sert oynayacaklardır. Karşılarında Avrupa ikincisi Türk Milli Takımı var. Onu yenmek için bütün güçleriyle mücadele edeceklerdir. Çok dikkatli olmamız lazım. Akıllı, savunmada taviz vermeden ve hücumda kontrolü bırakmadan oynamamız lazım." diye konuştu.

CEDİ OSMAN İÇİN AÇIKLAMA

Tedavisi devam eden oyuncular hakkında da bilgi veren Ergin Ataman, "Tecrübeli bir takımız. Eksiklerimiz de var. Cedi Osman'ın sakatlığı devam ediyor. Cedi buraya geldi ama oynayacak durumda değil. Onu oynatamayacağız. Onuralp'i de Bosna Hersek maçındaki sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. İlk pencere maçlarına 2'de 2 ile başlamak ve maçı kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic: "Kim olduğumu göstermeye devam edeceğim"

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, ay-yıldızlı forma altında kendisine verilen sorumluluk karşısında en iyi performansını sergilemeye çalıştığını dile getirdi.

A Milli Takım'da görev yapmanın önemini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takıma geldiğimde bana ciddi bir sorumluluk veriliyor. En iyi şekilde kendimi göstermeye çalışıyorum. Umuyorum ki bundan sonra da en iyi şekilde bu sorumluluğu üstleneceğim. Kim olduğumu göstermeye devam edeceğim. En önemli şey, milli takım ve bu armanın altında savaşmamız." değerlendirmesinde bulundu.

20 sayı kaydederek en skorer oyuncu olduğu Bosna Hersek mücadelesini kazanmalarının kendilerine öz güven sağladığını aktaran Tarık, şunları kaydetti:

"İsviçre müsabakası da çok önemli. Kazanmamız gerekiyor. İsviçre çok yetenekli ve sert bir takım. Yarın inşallah galibiyetle sonuçlandıracağız. Takım arkadaşlarım fedakarlık yaparak milli takım için yüzde 100'ünü veriyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini gösteriyorlar. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok yetenekliler ve inanılmaz karaktere sahipler. Elemeleri en iyi şekilde bitireceğiz. 2027 Dünya Kupası'nda da bizden çok iyi bir performans bekliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
