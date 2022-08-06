Eren Tozlu: 'Beşiktaş, ilgi göstermişti'

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un golcüsü Eren Tozlu, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Ligdeki hedeflerini anlatan Eren Tozlu, kendi performansı, VAR uygulaması, A Milli Takım ve yurt dışına giden yerli futbolcular hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan ve samimi açıklamalar yapan Tozlu, FEDA döneminde Beşiktaş'ın kendisine ilgi duyduğunu dile getirdi. İşte başarılı golcünün Sporx'e yaptığı çok özel açıklamaları...



"LİGE EN İYİ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"



Eren, röportaj için teşekkür ederim. Öncelikle kamp dönemi nasıl geçti?



"Ben teşekkür ederim. Gayet güzel geçti. Uzun bir süredir kamptayız. Çalışmalar güzel gidiyor. Birçok hazırlık maçı oynadık. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ama takımı görme açısından hazırlık dönemi iyi oldu. Lige en iyi şekilde gireceğiz. Amacımız Erzurumspor'un başarılı olması."



"PLAY-OFF'U ZORLARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Yeni sezonda takım olarak hedefiniz nedir? Ayrıca takımda nasıl bir hava olduğunu paylaşabilir misin?



"Moral olarak iyi durumdayız. Transfer yasağı var. Bu da yönetimimizi daha çok ilgilendiriyor. Biz futbolcular olarak forma ve şehir için elimizden geleni yapacağız. Genç oyuncular var, kiralıktan dönen oyuncular var. İyi bir aile ortamı olunca en azından play-off'u zorlarız diye düşünüyorum. 1. Lig biraz daha zorlu. Futbolcular olarak terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz."



"GOL HEDEFİM MAKSİMUM SAYIDA GOL ATMAK"



Geçen sezon takımda başarılı performans sergiledin. Bu sene bir gol hedefin var mı?



"Gol hedefim yok, ama bir hedefim var. Atabileceğimin maksimumunu atmaya çalışacağım. Erzurumspor'a geldiğimde yani geçen sezon 11 gol attım, belki daha fazla atabilirdim. Bu sene daha fazla gol atmak istiyorum."



"MUZAFFER BİLAZER, KULÜBÜN DNA'SINI BİLİYOR"



Teknik direktör Muzaffer Bilazer ile iletişiminiz nasıl? Bir de Erzurumspor'da genç oyunculara hocanın yaklaşımını merak ediyorum...



"Muzaffer Bilazer ile takım arkadaşlığımız da oldu. Şimdi benim hocam. Buraya gelmemde emeği büyüktür. Erzurumspor'a gelmemi çok istemişti. Gerçekten hem mütevazı hem de kişilik olarak çok iyi bir insan. Kamp döneminde gerekli taktikleri veriyor. Erzurumspor'u çok iyi biliyor. Kulübün yapısını, DNA'sını biliyor. Altyapıya da önem gösteriyor."



"İNŞALLAH VAR'DA KARARLAR DAHA ÇABUK VERİLİR"



Bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de VAR sistemi uygulanacak. VAR sisteminin adalet kavramını getirdiğine inanıyor musun? Bir futbolcu gözüyle cevaplayabilir misin lütfen?



"VAR, adalet getiriyor ama bazen bu uygulama olmasına rağmen farklı kararlar çıkabiliyor. Penaltı pozisyonu oluyor ama beklenen karar çıkmıyor. VAR olmadığı için 3-4 penaltı pozisyonum verilmedi. Bu sezon 1. Lig'de de olması daha iyi oldu. Süper Lig'e göre 1. Lig biraz daha sert bir lig. Mücadeleye dayanıyor. VAR olmalıydı. VAR'ın karar verilmesi ve süresi önemli. 1. Lig'de oyun çok duruyor. VAR olunca süre uzar mı? Emin değilim. İnşallah VAR'da daha çabuk karar verilir."



"OKAKA'YI BEĞENİYORUM"



Süper Lig'de en çok beğendiğin forvet oyuncusu kim? Nedeniyle açıklamanı rica edeyim.



"Beşiktaş'tan ayrılan Michy Batshauyi'yi birçok kesim eleştirse bile bence çok kaliteli bir oyuncuydu. Okaka, Başakşehir'de oyun içinde faydalı oynuyordu. İstatistik olarak çok yüksek değil ama oyun içi performansı olarak Okaka beğendiğim bir isim. Akan oyunda top tutuyor, stoperlere baskı yapıyor, oyuncuları rahatlatıyor."



"FEDA DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ OLDU"



Büyük takımlardan teklif aldın mı? Kariyer planlamanda büyük olarak adlandırdığımız takımlarda oynama düşüncen var mı?



"Erzurumspor'da şu anda mutluyum. Giresunspor'da oynadığım dönemde Beşiktaş'ın bir ilgisi oldu. Beşiktaş'ın FEDA sezonunda ben de 21 yaşındaydım. Resmi bir teklif değildi. Sözleşmem bitmişti. Giresunspor'da iyi bir sezon geçirmiştim. Menajerler aracılığıyla Beşiktaş ilgi göstermişti. O dönem şayet gitseydim başarılı olur muydum? Başarılı olmak için elimden geleni yapardım. Şansımı denerdim."



EREN TOZLU'NUN A MİLLİ TAKIM HEDEFİ...



A Milli Takım hedefin için neler söylersin?



"A Milli Takım'da yer alabilmek için bir defa çok iyi bir sezon geçirmek gerek. 1. Lig'de çok iyi olsam bile milli takım kadrosunda yer almak zor. Yalçın Ayhan, Bilal Kısa gibi Süper Lig'de oynayan ama 35 yaşlarında milli takıma çağrılan oyuncular olmuştu. 1-2 sezon Süper Lig'de iyi oynarsanız yaşınız ilerlemiş olsa bile milli takım kapısı açılabilir."



"YERLİ OYUNCULAR AVRUPA HAYALİ KURSUN AMA..."



Türkiye'den yurt dışına giden oyuncular oldu. Yerli oyuncuların Avrupa'ya ihracını çok önemsiyorum. Bir futbolcu gözüyle nasıl bakıyorsun transferlere?



"Rıdvan Yılmaz gitti, Emirhan'ın iştahı kabardı. Belki daha sonra Serdar Saatçı da gidecek. Önceden yurt dışına oyuncular pek gitmiyordu. Avrupa'da Türk oyuncular başarılı performans gösterince, yerli oyuncular da elbette Avrupa hayali kuracak. Tabi ki ayrılış şekillerinin doğru olması gerekiyor. Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı gibi transfer olsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. En güzeli oyuncuların kulübe para kazandırarak gitmesi. Ben bunu daha doğru buluyorum."



"TARAFTARLARIMIZ, KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN BİZİ DESTEKLESİN"



Erzurumspor taraftarlarına bir mesajın var mı?



"Erzurum, futbolla yatan, futbolla kalkan bir şehir. Süper Lig'de olmayı hak ediyoruz. Potansiyeli olan bir şehir. Geçen sezon taraftarlarımızı üzdük. Play-off'ta istediklerimizi yapamadık. Taraftarlarımızın biraz ümidi kırıldı, bunun farkındayız. Bu sene işimiz zor. Fakat; taraftarlarımız bizi desteklemeli. Kulübün geleceği için bunu yapmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz futbolculara olarak son topa kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Taraftarlarımız iyi ki varlar, desteklerini bekliyoruz."



EREN TOZLU İLE TEK KELİMELİK CEVAPLAR...



Futbol : Tutku

Erzurumspor : Mücadele

VAR : Adalet

Gol : Yaşamak lazım

Taraftar : Bağlılık

En sevdiği yemek : Cağ kebabı

Beğendiği sanatçı: İbrahim Erkal, Yıldız Tilbe

Aile : Dünyam

Unutamadığın gol : Giresunspor formasıyla Tuzla'ya attığım gol

Favori filmin : Scarface





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