Erdinç Sözer: 'Pozisyonları bitiremedik'

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası konuştu.



Erdinç Sözer, yenildikleri için üzgün olduklarını belirti.



İstanbulspor'u galibiyetinden dolayı kutlayan Sözer, "Takım ile hocaları çok büyük mücadele verdi ve maçı galibiyetle tamamladı. Biz de emek verdik, mücadele ettik ama hedeflediğimizi alamadık. İlk yarının son dakikasında gol yedik. İkinci 45 dakika gol için koştuk. İstediğimiz pozisyonları bulmamıza rağmen sonuçlandıramadık ve mağlup olduk. İstediğimiz bir netice değildi. Çok üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.





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