Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de sarı kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"BU SENE SON SENESİ"
Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erden Timur, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." diye konuştu.
SÜEPR LİG'DE 6 ŞAMPİYONLUK
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz transfer döneminde katılan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig'de 6. şampiyonluğuna ulaştı. Cimbom ile 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
GALATASARAY KARNESİ
Fernando Muslera, Galatasaray forması ile 2011'den bu yana 456 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli kaleci söz konusu maçlarda 489 kez kalesinde gol gördü. Öte yandan Uruguaylı file bekçisi, 40.930 dakika saha kaldı.
"BU SENE SON SENESİ"
Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erden Timur, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." diye konuştu.
SÜEPR LİG'DE 6 ŞAMPİYONLUK
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz transfer döneminde katılan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig'de 6. şampiyonluğuna ulaştı. Cimbom ile 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
GALATASARAY KARNESİ
Fernando Muslera, Galatasaray forması ile 2011'den bu yana 456 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli kaleci söz konusu maçlarda 489 kez kalesinde gol gördü. Öte yandan Uruguaylı file bekçisi, 40.930 dakika saha kaldı.