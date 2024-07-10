Eray Cömert, Real Valladolid'e kiralandı

La Liga ekibi Real Valladolid, Valencia'dan Eray Cömert'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eray Cömert, Real Valladolid'e kiralandı
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10 Temmuz 2024 22:41
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Valencia'dan Nantes'a kiralanan 26 yaşındaki İsviçreli stoper Eray Cömert'in yeni adresi belli oldu. 

La Liga'ya yükselen Real Valladolid, bonservisi Valencia'a olan Eray Cömert'i kiraladı.

Yapılan açıklamada, Eray Cömert'e yeni sezon için başarılar dilendi.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Nantes'ta 27 maça çıkan Eray Cömert 2 gol attı. İsviçreli oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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