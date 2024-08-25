Enzo Maresca'dan Madueke'ye eleştiri

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de 6-2 kazanılan Wolverhampton maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Enzo Maresca maçı değerlendirerek, "İkinci yarıda bir şeyleri değiştirdik ve daha iyiydik. İlk yarıda niyetimizin iyi olduğunu düşünüyordum ama duran toplardan ve kontra ataklardan 4-5 kolay top kaybettik. İkinci yarı tamamen farklıydı. İkinci yarıda da taktiksel planımız aynıydı ama ikinci yarıda biraz daha isabetli oynadık ve kolay toplar vermedik." dedi.



Chelsea'nin her hafta böyle hücum oynayıp oynayamadığıyla ilgili konuşan Maresca, "Niyetimiz hep hücum futbolu ama bizimle aynı şeyi isteyen takımlar var ve o yüzden kolay değil. İlk 10 dakikada 2-3 pozisyon yarattık, gol attık, sonra goller yedik. Ama genel olarak iyi bir performans sergiliyoruz. Kesinlikle her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var." ifadelerini kullandı.



Noni Madueke hakkında da konuşan Maresca, "İlk 10 dakikada iki pozisyon yakaladı ve genel olarak çok iyiydi. Noni'den hoşlanmadığım tek şey devre öncesinde yaptığı gereksiz serbest vuruş. Duran toplarda iyi olan bir takıma karşı bunları yapmamayı öğrenebiliriz." yorumunu yaptı.





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