Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra geçtiğimiz yaz Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Enner Valencia'dan flaş bir hamle geldi.
Valencia, sarı lacivertlilerin Süper Kupa protestosuna destek paylaşımında bulundu.
Ekvadorlu golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe U19 takımını paylaşarak alkış emojisiyle destek verdi.
Valencia'nın bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
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Valencia, sarı lacivertlilerin Süper Kupa protestosuna destek paylaşımında bulundu.
Ekvadorlu golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe U19 takımını paylaşarak alkış emojisiyle destek verdi.
Valencia'nın bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
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