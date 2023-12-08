Enner Valencia 13 attı, Joao Pedro sıfır çekti!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezon başında Fenerbahçe'den Enner Valencia ve Joao Pedro, Brezilya'nın yolunu tutmuştu. İşte iki futbolcunun istatistikleri...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Enner Valencia 13 attı, Joao Pedro sıfır çekti!
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08 Aralık 2023 12:50
Sezon başında Fenerbahçe'den Brezilya'ya giden Enner Valencia ve Joao Pedro'nun istatistikleri ortaya çıktı.

Sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu. Ekvadorlu forvet, sezonun bittiği Brezilya'da yeni takımıyla çıktığı 28 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.

Geçen sezonki büyük hayal kırıklığı sonrası Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ise 15 resmi maçta görev yaptı, hiç gol atamazken sezonu 1 asistle tamamladı. Pedro'nun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar sürecek.  

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