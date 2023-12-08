Sezon başında Fenerbahçe'den Brezilya'ya giden Enner Valencia ve Joao Pedro'nun istatistikleri ortaya çıktı.
Sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu. Ekvadorlu forvet, sezonun bittiği Brezilya'da yeni takımıyla çıktığı 28 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.
Geçen sezonki büyük hayal kırıklığı sonrası Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ise 15 resmi maçta görev yaptı, hiç gol atamazken sezonu 1 asistle tamamladı. Pedro'nun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar sürecek.
Sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu. Ekvadorlu forvet, sezonun bittiği Brezilya'da yeni takımıyla çıktığı 28 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.
Geçen sezonki büyük hayal kırıklığı sonrası Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ise 15 resmi maçta görev yaptı, hiç gol atamazken sezonu 1 asistle tamamladı. Pedro'nun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar sürecek.