Engin Verel: 'Mourinho, neden onları oynatmadın'

Akaşm spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"NEDEN ONLARI OYNATMADIN"



"Skordan bağımsız olarak söylüyorum. Mourinho sanırım kendini kovdurmak istiyor. Bir takımla bu kadar oynanır mı? Bu oyuncular eğer daha iyiyse neden bunlarla Galatasaray maçına çıkmadın, eğer Galatasaray maçına çıkanlar daha iyiyse neden onları oynatmadın."



"MOURINHO'NUN AŞAĞILADIĞI OYUNUCU..."



"Fenerbahçe'ye bakıyorum ilk yarının en iyisi Maximin. Takıma enerji getiren, koşan ve hücuma hareket katan bir tek o var. O da Mourinho'nun "Çalışmıyor. Asansörle geliyor" diye aşağıladığı oyuncu. Soruyorum o zaman kendisine Maximin çalışmıyorsa, çalışanların hali neden böyle."



"BU KADAR ÇARESİZ DURUMDA BIRAKILMAZ"



"40 yaşındaki Dzeko'nun burnu sakat, eli sakat. O adamı 11'e koyarak ondan medet umacak bir takım değil Fenerbahçe. Çok iyi bir kadrosu var. Dzeko'ya bakıyorum karşısında oynayan adam çocuğu yaşında. Fenerbahçe bu kadar çaresiz durumda bırakılamaz."



"BUNU BİR DE FENERBAHÇE TARAFTARINA SOR"



"Mourinho kenardan sürekli 'sakin olun, sakin olun' diyor. Ama bir de bunu Fenerbahçe taraftarına sor. Böyle bir pozisyonda insanlar nasıl sakin olabilir. Kazanırsan şampiyonluk potasına gireceksin, kaybedersen lig bitecek. Hadi bakalım sen sakin olsana."



"GALİBA SOYUNMA ODASINA AZİZ YILDIRIM İNDİ"



"Bu atmosfer içinde soyunma odasına mağlup giden Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bir şeyleri değiştirmesi lazım. Yoksa hiç kimse sakin olamaz. Nitekim ikinci yarıda galiba soyunma odasına Aziz Yıldırım indi (!), rüzgar yüzde yüz tersine döndü."







