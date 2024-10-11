Endonezya'dan Oosterwolde'ye yeni teklif!

Endonezya Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye milli takım forması giymesi için yeni bir teklif sundu. 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılındaki teklifi geri çevirmişti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Endonezya'dan Oosterwolde'ye yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 09:01
Endonezya Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde'ye milli takım forması giymesi için yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında da benzer bir teklifi reddetmişti.

Endonezya, milli takıma daha önce iki oyuncu devşirirken, dört yeni oyuncu için de çalışmalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Oosterwolde, hangi ülkeler adına oynama hakkı olduğu konusunda, "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir bedelle satarsa, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery