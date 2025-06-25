25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
14:00
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
15:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
14:00
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
14:35
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
14:35
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
19:00
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
19:00
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
19:00
25 Haziran
Aalesund-Viking
19:00

En-Nesyri'ye 40 milyon euro! Araplar transferden vazgeçmedi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekibinden çılgın bir teklif geleceği iddia edildi.

calendar 25 Haziran 2025 10:24
En-Nesyri'ye 40 milyon euro! Araplar transferden vazgeçmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, hatırı sayılır bir bonservis beklediği En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi bir kez daha devreye girdi.

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan geçen yaz başında kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan ekibi bir kez daha transfer operasyonuna başladı.

EN-NESYRI'YE 40 MİLYON EURO


Teknik direktörlük koltuğuna Inter'den Simone Inzaghi'yi getiren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, golcü transferinde tüm kozlarını oynuyor. Victor Osimhen'den vazgeçmeyen Al Hilal'in, daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En Nesyri için bir kez daha Kanarya'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin teklifinin, yaklaşık 40 milyon Euro olacağı iddia ediliyor.

Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen Faslı yıldıza iyi bir teklif gelmesi için geri sayıma geçilmişti. Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve tatmin edici bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı aktarılmıştı. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.