Emrecan Uzunhan: 'Hayatımın en mutlu günü'

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan, siyah-beyazlı takıma sonrası ilk açıklamalarını yaptı.



Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuşan 21 yaşındaki stoper, "Bu kulübün kapısından girdiğimden beri, ne kadar büyük bir camianın içine girdiğimi anladım. Play-off şampiyonluğu sonrası, "Hayatımın en mutlu günü" göndermesi yaptım ama o şükürler olsun ki bugün güncellendi. Hayatımın en mutlu günü, çok mutluyum. Umarım sahada da savaşarak, büyük Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Emrecan Uzunhan, "İstanbulspor'da ilk sezonumda biraz daha az oynayan bir isimdim ama önemli tecrübeler kazandım. Şampiyon olduğumuz sezonda ise çok kırılma maçları oynadım, takım olarak mutlu sona ulaştık. Ben de önemli pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Orada da şampiyonluğa oynayan bir takımdaydım, burada da. Mentalite açısından burası daha üst bir lig, çok daha kaliteli oyunculara sahip. Ben de umarım çok çabuk takıma adapte olup, takımıma katkı sağlayacağım." şeklinde konuştu.



Adaptasyon süreci sonrası Beşiktaş'a büyük katkı vereceğini düşündüğünü söyleyen Emrecan, taraftarlara ise, "Benim sürecim biraz uzun, zorlu oldu. ama her zaman bana destek verdiler. Ben de mental olarak sağlam durdum ve son bir aydır yatağa girdiğimde Beşiktaş'a imza atmanın hayalini kurdum, sonunda gerçekleşti. Umarım onların güvenlerini boşa çıkarmayacağım ve Beşiktaş'ın önemli bir oyuncusu olacağım" mesajını gönderdi.



