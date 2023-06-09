Emrecan Uzunhan: "Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum"

Ara transfer döneminde kiralandığı Antalyaspor'dan bonservisinin bulunduğu Beşiktaş'a dönen Emrecan Uzunhan, Siyah-Beyazlılar'da kalıcı olmak istediğini belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emrecan Uzunhan: 'Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum'
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09 Haziran 2023 12:32
Emrecan Uzunhan
Emrecan Uzunhan
Beşiktaş
Geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, Siyah-Beyazlılar'a geri döndü.

Gelecek sezon Kara Kartal'da kalıcı olmak istediğini söyleyen 22 yaşındaki stoper, "Beşiktaş'taki son aylarımda Süper Lig'de daha fazla oynamam gerektiğini fark etmiştim. Burada çok değerli bir hoca ekibiyle çalıştım. Nuri Şahin bana çok şey kattı. Şimdi Beşiktaş'a geri döneceğim ve takımda kalıcı olmaya çalışacağım" dedi.

Emrecan, bu sezon lig ve kupada 18 maçta 2 asist yaptı. 

 
 

 

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