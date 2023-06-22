Emre Taşdemir, Pendikspor yolcusu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
İstanbul temsilcisi, gündemine Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i aldı. Pendikspor'un 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde resmi hamlede bulunması bekleniyor.
Galatasaray'da geçen sezon 6 maçta süre bulan Emre Taşdemir, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İstanbul temsilcisi, gündemine Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i aldı. Pendikspor'un 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde resmi hamlede bulunması bekleniyor.
Galatasaray'da geçen sezon 6 maçta süre bulan Emre Taşdemir, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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