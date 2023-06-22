Emre Taşdemir, Pendikspor yolcusu

Pendikspor, Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com
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Emre Taşdemir, Pendikspor yolcusu
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22 Haziran 2023 10:23
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

İstanbul temsilcisi, gündemine Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i aldı. Pendikspor'un 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde resmi hamlede bulunması bekleniyor.

Galatasaray'da geçen sezon 6 maçta süre bulan Emre Taşdemir, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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