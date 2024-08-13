Emre Mor, Eyüpspor yolcusu!

Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor transferi için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor, pazarlıklara devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emre Mor, Eyüpspor yolcusu!
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13 Ağustos 2024 10:34
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 10:35
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Süper Lig'den birçok ekibin peşinde olduğu Emre Mor için Eyüpspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

27 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor, oyuncu ve menajeriyle pazarlıklara devam ediyor.

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eren Emre Mor'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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