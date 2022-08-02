Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.



Transfer açıklaması



Takıma birkaç transfer daha yapacaklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Uzun dönemdir kamp yapamıyorduk. Bu sezon öncesi iki tane kamp yaparak hem Avusturya'da hem İspanya'da kamplar ve çok ciddi rakiplerle hazırlık maçları yaparak hazırlandık. Bu maçlarda artıları, eksileri hocamız değerlendirdi. Bu hafta lig başlıyor. Cumartesi günü Kayserispor'la inşallah lige başlayacağız. Dün akşam itibari ile bir transferimiz daha İstanbul'a geldi. Takıma takviye noktasında hocamınız istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Profesyonel ekibimizin çalışmaları neticesinde bizim de katkılarımızla, başkanımızın da onayıyla bu transferleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu



"Serdar Saatçı ile uzun bir kontrat yapmak isteğimiz var"



Valerien Ismael'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı hakkında konuşan Kocadağ, "Camiadan özür dilemesi çok önemliydi. Sonra geldi; başkanımızdan ve yönetim kurulundan, takım arkadaşlarından özür diledi. Biz kendisi ile sözleşme uzatma noktasında temasımız oldu. Yine arkadaşlarımız bu konuda görüşüyorlar, ya sözleşme ya uzatma noktasında ya da diğer konularda ilerleyen günlerde göreceğiz ne yapacağımızı. Bir şekilde Serdar ile yola devam etme noktasında uzun bir kontrat yapma noktasında isteğimizi biz belirttik" cümlelerine yer verdi.





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