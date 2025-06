Emre Kara: 'Her bir kulaç, hedefe doğru atılan kararlı bir adım'

'YÜZÜCÜLÜK, ZİHİNSEL DİSİPLİN VE FİZİKSEL MÜKEMMELİYETİN BİRLEŞİMİDİR'

'KOÇLARIN BAŞARISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İLK SIRASINDA POZİTİF İLETİŞİM BECERİSİ GELİYOR'

'SPORCULARIMIN BAŞARISI, ANTRENÖRLÜK FELSEFEMİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR'

'ÇOCUKLARLA ÇALIŞIRKEN, TEKNİK KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nın 22'ncisi 11 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Yüksek performans gerektiren yüzme sporunda, milli yüzücülerin potansiyelini ortaya çıkarabilmesinin koşulları yeniden gündeme taşınıyor. Yüzücülüğün zihinsel disiplin ve fiziksel mükemmeliyetin birleşimi olduğunu belirten Yüzme Koçu Emre Kara," Antrenörler, sporcularına teknik becerileri aktaran bir figür olmanın ötesine geçiyor. Sporcuların başarısının anahtarı antrenörlerde saklı" ifadelerini kullandı.Dünya Su Sporları Şampiyonası'nın 22'ncisi 11 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fiziksel kapasitenin de ötesinde su mekaniği prensiplerine hakimiyeti, yarış taktiklerini etkin uygulamayı ve zorlu antrenman rejimine adapte olmayı gerektiren bu kompleks disiplinde antrenörler, sporcularına teknik becerileri aktaran bir figür olmanın ötesine geçiyor. Yüzme Koçu Emre Kara, sporcuların başarısının anahtarının antrenörlerde saklı olduğunu söyleyerek kendi bakış açısını açıkladı.Türkiye'de akademik yolculuğunun ardından deneyimini ABD'nin Teksas eyaletinde uluslararası programlarla destekleyen Yüzme Koçu Emre Kara "Amerikan Yüzme antrenörleri Derneği (ASCA) sertifikalı Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Pedagojik Formasyon Serttifikası aldıktan sonra Hitit Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Türkiye'de ve ABD'de birçok genç sporcunun kariyerine yön verdim ve vermeye devam ediyorum. Görev aldığım kulüplerde eğitim verdiğim sporcular önemli başarılara da imza attı. Bu başarılarımın temelinde ise bilimsel ve bireyselleştirilmiş antrenman yaklaşımı yer alıyor. Yüzme sporu, bireysel yeteneğin suyun gücüyle buluştuğu, zihinsel disiplin ve fiziksel mükemmeliyetin birleşimidir. Suyun direnciyle mücadele eden bir sporcu sadece kaslarını değil, aynı zamanda iradesini ve stratejik düşünme becerisini de geliştiriyor. Her bir kulaç, hedefe doğru atılan kararlı bir adımken, her bir nefes ise sınırları zorlama ve dayanıklılığı artırma çabasıdır. İşte tam da bu noktada, yüzme sporunun bu karmaşık ve incelikli yapısında, sporcuların potansiyellerini tam anlamıyla açığa çıkaracak olan kilit figürler devreye girer. Antrenörler bilimsel metotlar, teknik eğitim, stratejik yarış planlaması ve zihinsel dayanıklılığı en üst düzeye çıkarma becerileriyle sporcuları donatır" dediSporcu ve antrenörlerin teknik kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenleyerek onların gelişimlerine de katkıda bulunduğunu söyleyen Yüzme Koçu Kara, "Pozitif iletişim ve ortam oluşturma becerisi, başarılı antrenörlerin belirleyici özelliklerinin başında geliyor. Yüzde 61 ile liderlik, yüzde 50 ile takım uyumu ve spor alanında psikoloji uzmanlığı ise koçların kendini geliştirmesi beklenen alanlar arasında ilk üçte yer alıyor. Beni diğer antrenörlerden ayıran en belirgin özelliklerden biri, sporcuların hatalarını hızlı bir şekilde tespit edebilmem ve hedefe yönelik özel çalışma programlarıyla öğrenme sürecini pekiştirebilmem. Sporcuların teknik eksikliklerini fark etmekte zorlandıkları durumlarda, kara antrenmanları ve video analizleri kullanarak mental pratik yapmalarını sağlıyorum. Bu süreçte, hız, dayanıklılık ve tekniği en kısa sürede bir araya getirebilme yeteneğim önemli bir avantaj yaratıyor" ifadelerini kullandı.Sporcularının elde ettiği başarılar ve kişisel gelişimlerinin kendisini sürekli olarak profesyonel gelişime odaklanması ve her bir sporcuya özel antrenman yöntemlerini uygulamasının bir sonucu olduğunun altını çizen Yüzme Koçu Kara, "Antrenörlük kariyerimde edindiğim bilgi ve deneyimlerle sporcularıma kazandırdığım beceri ve teknikler büyük ölçüde takdir edildi. Onların atletik kariyerlerinde başarıya ulaşmaları için önemli bir temel oluşturdu. Orta düzeyde sporcular üzerinde en büyük etkim, ileri düzey antrenman metotlarını kusursuz bir şekilde uygulayabilmem ve bunu güçlü iletişim becerileriyle etkin bir şekilde aktarmam. Detaylı teknik değerlendirmeler yaparak sporcuların eksikliklerine yönelik bireyselleştirilmiş antrenman planları hazırlıyor ve gelişimlerini hızlandırmayı hedefliyorum. Sporcularımın bir sonraki seviyeye geçişini en etkili yöntemlerle sağlamak, antrenörlük felsefemin temelini oluşturuyor" diye konuştu.Yapılan araştırmaya göre koçlar, ebeveynlerden en çok çocuğun takımdaki rolü ve koçluk yetenekleri hakkında sorular alıyor. Bu yüzden yüzme antrenörlerinin çocuklarla çalışırken dikkat etmesi gereken unsurlar arasında teknik kapasiteyi geliştirmek ve çocukların zihinsel gelişimine odaklanmak yer aldığını vurgulayan Yüzme Koçu Kara, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:"Özellikle 8-12 yaş grubundaki sporcuların temel teknik kapasiteleri ne kadar güçlü olursa, ilerleyen yıllarda yüksek tempolu antrenmanlara daha iyi adapte oluyor. Teknik eksiklikleri erken dönemde gidermek, ilerleyen süreçte sporcuların sakatlanma riskini azaltıyor ve performansı artırıyor. FINA Coaches Clinic gibi büyük organizasyonlarda görev alarak yaklaşık 500 antrenörün eğitimine katkıda bulunan benim gibi profesyonellerin bu aşamada, kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Doğru teknikleri öğretmek, sadece yüzme becerilerini değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve problem çözme yeteneklerini de güçlendiriyor. Yaklaşık 20 yüzme antrenörlüğü ve 10 kişisel antrenman seminer belgesine sahip bir koç olarak ben de, hayat boyu gelişimi kendime ilke ediniyorum."