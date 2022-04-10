Emre Can'dan transfer açıklaması

Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, kulübün kendisini satmak istediği iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Emre Can'dan transfer açıklaması
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10 Nisan 2022 17:18
Borussia Dortmund'un Alman futbolcusu Emre Can, kulüp tarafından satış listesine konduğu haberlerini yalanladı.

Alman oyuncu yaptığı açıklamada; "Dortmund'un beni satmak istediği haberlerini okudum ancak bence bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bu sezon neredeyse hatasız oynadım ve hemen hemen her maçta 90 dakika forma giydim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Bayern Münih, Juventus, Liverpool gibi takımlarda forma giyen Emre Can, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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