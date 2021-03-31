Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu.

Haber; Sabah
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Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
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31 Mart 2021 09:14
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu.

Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

1968 yılında Türkiye'de doğan Erdinç Sözer, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt U19 takımında başladı. Kariyeri boyunca Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak çalışan Erdinç Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu.

Erdinç Sözer'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek ekibe katılması bekleniyor. 

 


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