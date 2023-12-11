Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maçın ardından konuşamadı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.



Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "İnşallah son olur. Gerçekten üzgünüz, çok üzgünüz. Konumum gereği bu kadar konuşabiliyorum." diyerek son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.





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