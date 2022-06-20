Emre Belözoğlu'ndan yeni sezon öncesi imza

Başakşehir Emre Belözoğlu ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin son yılına giren başarılı teknik adam Emre Belözoğlu'nun, yeni sezon öncesi maaşında iyileştirmeye gidilecek ve uzun soluklu kontrat yapılacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan yeni sezon öncesi imza
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20 Haziran 2022 10:44
Başakşehir'de gözler Emre Belözoğlu'nda...

Takımı küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan ve liderliğiyle fark yaratan Emre Belözoğlu'nun kontratı uzatılacak.

EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM

Başakşehir ile olan sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezon öncesi uzun soluklu bir kontrat imzalanacak. Başarılı hocanın maaşına da iyileştirme yapılacak.

Takıma olan katkısının yanı sıra bireysel olarak oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkaran 41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü.

İstanbul ekibinin idarecileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmak istiyor. 

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