Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğu, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından kendisine küfür eden taraftarlara sert sözler söyledi.



Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Yine biz iyi oynadık, ne yazık ki Beşiktaş'ın merkezindeki üçlüye çalıştık ama çalıştığımız yerden yedik. Oyuncuların da bizi dinlemesi gerekiyor. Mücadele ettiler, bir şey diyemem. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Oyunun başı itibarıyla iyi başladığımızı devamında da oyunun ve skorun bize döneceğini hissettirdiğimiz anlarda yaptığımız bireysel hata sonucu rakibin attığı ilk şut gol oldu. 10 kişi kaldık Beşiktaş'a karşı, 10 kişi kolay değil. Zorlu hava şartlarından buraya geldik. Beklentim, bizim için önemli bir hedef olan çarşamba gününe bunun yansımaması. Oyuncularım mücadele ettiler. Kalite olarak Beşiktaş'ın altında olsak da oyuncularım ellerinden geleni yaptı. 11'e 11 olsa farklı bir sonuç alabilirdik " dedi.



"ADAPTAN, HAYSİYETTEN YOKSUN!"



Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarlarıyla maç içinde yaşadığı münakaşa ile ilgili gelen soruya, "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika anneme küfür edildi, Beşiktaş'ın büyük çoğunluğu hassastır. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı! İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Böyle taraftarlık olmaz!" cevabını verdi.



"HEPSİ, ANNESİNİN ELİNİ ÖPSÜN"



Basın toplantısında Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratları ile ilgili ise şunları söyledi:



"Bu maça iki kızımı getirdim. Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler. 8 ve 5 yaşlarında iki kızım var. Benim de tanıdığım Beşiktaş taraftarı çok dostum var. Özellikle 1 ay önce büyük bir felaket yaşamış ülke, Emre Belözoğlu'na küfrediyorsa bu nasip işidir. Haysiyet de nasip işidir. Bu insanların ne insanlık ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın" ifadelerini kullandı.



"ÇEYREK FİNAL ÇOK BÜYÜK BAŞARI OLUR"



Hafta içi Gent ile oynayacakları Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında konuşan genç teknik adam, "Ülke bu kadar acıyı yaşamışken, maçlara hazırlanırken zorlanıyoruz. Amacımız Türkiye'yi temsil etmek. Çeyrek final çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Teknik adamlar çok fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır." dedi.



"PEP DE, MOURINHO DA OLSAN"



Emre Belözoğlu, "Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, bu işin asıl başrolü oyunculardır. Beşinci haftada "Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp," son haftalarda "Bunu göndermemiz lazım" onlarca yıldır devam eden senaryolar." ifadelerini kullandı.



"KIRMIZI KART ARADA BİR POZİSYON"



Adnan Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Belözoğlu, "Mete Kalkavan üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Oyunun içinde kalmak istiyorum. Kırmız kart pozisyonu ile alakalı verilebilirdi de verilmeyebilirdi de. Kaydıktan sonra ayağını kaldırıyor da. Başka açıdan bakınca sanki mecbur kalıyor. Biz 10 kişi kalmasaydık, bu kadar basit hata ile gol yemeseydik karşılaşma daha farklı senaryoya doğru gidiyordu diye hissettim. Oyuncuların da bunu anlaması gerekiyor. Adnan'ın isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Oyunun gidişatı bizim lehimizeydi. Takım olarak iyi organizasyon içinde maça bağlandık. Kırmızı kart üzerinde çok konuşmak istemiyorum arada bir pozisyon" şeklinde konuştu.



PLAY-OFF İÇİN CEVABI



Ayrıca Emre Belözoğlu, lig bitiminde yapılacağı iddia edilen play-off sisteminin ise doğru olmadığını belirterek sözlerini noktaladı.





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