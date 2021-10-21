Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den transfer yapıyor!

FENERBAHÇE LEMOS TRANSFERİNDE ZORLUK ÇIKARMAYACAK





1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR





EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI





'in yeni teknik direktörüilk transferini Fenerbahçe'den'la yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemdediyerek transfer ettiği'u yeni sezonda kadrosuna katacak.Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve sezon sonuna kadar Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos transferinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'e zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İki ekip arasındaki iyi ilişkiler ve Emre Belözoğlu faktörü sebebiyle transfere kesin gözüyle bakılıyor.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertlilerle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.Öte yandan Emre Belözoğlu daha önce yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.