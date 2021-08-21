Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!

Emre Belözoğlu, Bursaspor'dan gelen teklifi geri çevirdi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, " Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.



Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.



Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.



F.BAHÇE'DE 2.3 PUAN ORTALAMASI



Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.



