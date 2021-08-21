Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük teklifi yaptıklarını ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!
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21 Ağustos 2021 22:02
Emre Belözoğlu, Bursaspor'dan gelen teklifi geri çevirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.

Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

F.BAHÇE'DE 2.3 PUAN ORTALAMASI

Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.


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