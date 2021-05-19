Emre Akbaba'yı çıldırtan transfer görüşmesi

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Emre Akbaba'nın kontratı da sona ererken menajerinin hamlesi oyuncuyu kızdırdı.



28 yaşındaki oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürmek istiyor ancak menajeri, Galatasaray'daki belirsiz ortam sebebiyle Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Akbaba'nın bu duruma çok sinirlendiği ve "Galatasaray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" dediği kaydedildi.



Bu sezon Galatasaray'da 27 lig maçına çıkan Emre Akbaba, 5 gol atıp 3 asistle oynadı. Emre Akbaba, sarı kırmızılı takımdaki kariyerinde ise 70 maçta 14 gol atıp 8 asistle oynadı.



