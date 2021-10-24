Emre Akbaba: "Efecan'a hediyesini alacağım"

Alanyaspor'da Emre Akbaba, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Emre Akbaba: 'Efecan'a hediyesini alacağım'
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24 Ekim 2021 21:22
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor'un ilk golünü atan Emre Akbaba maçına ardından yaptığı açıklamada, "Efecan'a teşekkürler, bana çok güzel gol attırdı. Müthiş bıraktı, bana dokunmak kaldı. Hediyesini alacağım." dedi.

Emre Akbaba ayrıca, "Fenerbahçe ilk yarı çok iyi top oynadı. Biz de sonradan oyunu dengeledik ve galip geldik. Galip geldiğimiz için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu sene kendime farklı hedefler koydum. Sezon başı bir kovid geçirdim, sonra ister istemez dalgalanma oldu. Buraya geldikten sonra yükselişi gerçekleştirdim. Şu anda istikrarlı maçlar çıkarıyorum."


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