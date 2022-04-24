Empoli'den Napoli karşısında müthiş geri dönüş!

İtalya Serie A 34. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Empoli'ye 3-2 mağlup oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Empoli'den Napoli karşısında müthiş geri dönüş!
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24 Nisan 2022 18:18
İtalya Serie A 34. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi.

Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadelede 44. dakikada Mertens ve 53. dakikada Lorenzo Insigne'nin golleriyle 2-0 öne geçen Napoli, Empoli'ye 3-2 mağlup oldu.

7 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

80. dakikaya 2-0 geriden giren ev sahibi ekip 80. dakikada Henderson, 83. ve 87. dakikalarda Pinamonti'nin golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Empoli, puanını 37'ye çıkardı. Napoli ise 67 puanda kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Sassuolo'yu konuk edecek. Empoli ise Torino ile karşı karşıya gelecek.

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