Emmanuel Mas'ın unutamadığı Galatasaray maçı anısı

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, ülkesinde açıklamalada bulundu.Türkiye kariyeri hakkında değelendirmeler yapan Mas, "Türkiye bambaşka bir kültür, insanlar İngilizce bilmiyorlar ama çok sıcakkanlılar. Türkçe'nin zor olduğunu bildikleri için bana çok yardımcı oldular. Tüm ekibin ve taraftarların adını bağırıyorlar. Bir maçta Galatasaray'ı yendik, ülkenin en iyi takımlarından birini. Şampiyonluğu kazanmışız gibi kutladık ve 5000 taraftar bizi destekledi" dedi.Trabzonspor'dan ayrılık nedenini de açıklayan Mas, "Türkiye'den döndüm çünkü eşim Lucrecia ile çocuklarımız olacaktı. Eşim çok duygusal. Arkadaşlarını ve ailesini de çok özledi" ifadelerini kullandı.Bordo mavililerden Boca Juniors'un yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu burada 55 maça çıkarken 4 gol 4 asiste imza attı