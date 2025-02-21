Emlak Konut evinde çok farklı galip!

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bodrum Basketbol'u konuk etti.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-38 kazandı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe
Emlak Konut: Gamze Takmaz 4, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 11, Parks 15, Gueye 12, Nehir Ulufer 14, Thomas 5, Sinem Çelik 4, Asya Ülker 2, İnci Güçlü 10, Macaulay 8, Nur Nihan Dabakoğlu 8
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 6, Sıla Tunçdemir, Azra Erçelik 8, Elif Bati 13, Gizem Tüzün 17, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat
1. Periyot: 24-9
Devre: 47-23
3. Periyot: 71-29
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