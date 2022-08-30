Emirhan Eraslan, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor, Basel'den 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan transferi için artık geri sayıma geçti.
Bordo-mavililerin, transferi için İsviçre ekibi ile anlaşma sağladığı Emirhan Eraslan, transfer sürecinin tamamlamak adına Trabzon'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Emirhan Eraslan için bonservis ödemeyecek Trabzonspor, 19 yaşındaki stoperin bir sonraki satışından Basel'e yüzde 15 pay ödeyecek.
[Fotoğraf kaynak: Yunus Emre Sel]
Bordo-mavililerin, transferi için İsviçre ekibi ile anlaşma sağladığı Emirhan Eraslan, transfer sürecinin tamamlamak adına Trabzon'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Emirhan Eraslan için bonservis ödemeyecek Trabzonspor, 19 yaşındaki stoperin bir sonraki satışından Basel'e yüzde 15 pay ödeyecek.
[Fotoğraf kaynak: Yunus Emre Sel]
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