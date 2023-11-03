Emircan Gürlük: "Manchester City beni istedi"

Galatasaray altyapısında yetişen, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Altınordu'ya imza atan milli oyuncu Emircan Gürlük, Orenburg'a transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emircan Gürlük: 'Manchester City beni istedi'
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03 Kasım 2023 16:36
Son güncelleme 03 Kasım 2023 16:54
Galatasaray altyapısında yetişen, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Altınordu'ya imza atan milli oyuncu Emircan Gürlük, flaş bir açıklama yaptı.

Emircan yaptığı açıklamada, "Orenburg'a transfer olmadan önce Manchester City'nin de bana ilgisi vardı." dedi.

Rusya'ya transfer olmak istediğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya geldim çünkü burada oynama şansım daha yüksekti." ifadelerini kullandı.

Futbola Galatasaray altyapısından başlayan Emircan, buradan önce Selimiye'ye sonra Altınordu altyapısına geçti. 2021'de A Takıma alınan 20 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz yaz 1.2 milyon € bonservisle Rusya ekibine transfer oldu. Emircan Gürlük, Rus ekibinde 13 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist yaptı.

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