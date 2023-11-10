Embiid'den Harden'a gönderme: "Burada kimsenin egosu yok"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımın kadrosunda "kimsenin egosu olmadığını" belirterek, geçtiğimiz haftalarda takas edilen James Harden'a gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid'den Harden'a gönderme: 'Burada kimsenin egosu yok'
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10 Kasım 2023 15:17
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımın kadrosunda "kimsenin egosu olmadığını" belirterek, geçtiğimiz haftalarda takas edilen James Harden'a gönderme yaptı.

Embiid, 76ers'ın 6-1'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alışını, takımın Harden dramasını atlatarak yeni oyuncularını kadroya sorunsuzca entegre edebilen kimyasına borçlu olduğunu söyledi:

"Bunu sahip olduğumuz takım kültürüne borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu ekipte kimsenin egosu yok. Artık yeni adamlarımız var ve onları da takıma adapte etmeyi başardık. Çocukların birlikte oynamak ve vakit geçirmek istiyor olmaları gerçeği, bence bize oldukça yardımcı oluyor.

Kimse bencil değil, şutlar girse de girmese de pas trafiğimiz kesilmiyor. Herkes mutlu ve sadece doğru şeylere odaklanıyorlar, bu doğru şey de kazanmak. Önemli olan ve olması gereken tek şey de budur."

Embiid bu sezon maç başına 31,7 sayı atarken, ayrıca 10,9 ribaund alıyor ve kariyer rekoru 5,9 ribaund çekiyor.

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