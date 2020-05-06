Beşiktaş için sevindirici bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da takımda mutlak görmek istediği isimlerden biri olan Muhammed Elneny için İngiltere'den gelen haber Siyah- Beyazlı yönetimin elini güçlendirdi. Sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiralanan Mısırlı futbolcu, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldı.Koronavirüs salgını nedeniyle, teknik direktör Mikel Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, şu anda kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezonda da kadroda tutulmayacağı belirtildi. Bu gelişmeden sonra Beşiktaş Yönetimi'nin Elneny için Arsenal'la yeni bir görüşme yaparak bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı gelen bilgiler arasında.Beşiktaş'a Arsenal'dan kiralanan Elneny 28 resmi maçta hiç gol atamazken 2 asist yaptı. Sergen Yalçın'ın oyunu çift yönlü oynadığı için Mısırlı yıldızın kalmasını istediği öğrenildi.Elneny'i Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ve takımın vazgeçilmez ismi olarak gördüğü öğrenildi.