Elijah Bryant: 'Vasa, büyük bir oyuncu'

Anadolu Efes'te Elijah Bryant, Olympiakos'a karşı 77-74 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bryant, "Kendimi rahat hissediyordum. Bu şutlara hep çalışıyorum. Hazır olmaya çalışıyorum hep ve takım arkadaşlarım bu pozisyonlarda beni buldu. Savunma enerji işi. Çok fazla rakip takım maçı izliyorum. Oyuncuların neler yapacağı konusunda hissiyatım oluyor." dedi.



Son saniyedeki üçlüğü de değinen 27 yaşındaki basketbolcu, "Adam değişme sonunda Vasa'yı yalnız bırakmak istedik. Büyük oyuncular büyük anlarda büyük şutlar sokar. Vasa büyük bir oyuncu!" açıklamasını yaptı.





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