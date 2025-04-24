Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son iki maçına çıkacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son 2 maçına çıkacak.



Çimentaş Elazığspor, ligin 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ve 34. haftada kendi evinde karşılaşacağı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarından üçer puanla ayrılmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Grupta 68 puanla liderlik koltuğunda oturan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile 67 puanı bulunan Motolux 68 Aksarayspor'un ardından 66 puanla üçüncü sırada yer alan Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk umudunu koruyor.



Teknik direktör Fırat Gül'ün göreve gelmesinden sonra oynadığı 4 maçtan galibiyetle ayrılan Çimentaş Elazığspor, Trendyol 1. Lig için çıkışını sürdürmek istiyor.



"Kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız"



Fırat Gül, AA muhabirine, takımın son maçlarda yakaladığı başarı ivmesinin yükseleceğini söyledi.



Geçen hafta Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta zor bir galibiyet aldıklarını ifade eden Gül, belirledikleri hedef için böyle zamanlarda galip gelmeyi başarmak gerektiğini belirtti.



Çimentaş Elazığspor'da göreve başladığı günden bu yana tüm maçları kazandıklarını anlatan Gül, "Ama bizim için önemli olan ligin sonundaki finaldir. Kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kırılması daha zor olan bir rekora imza atarız." dedi.



Kalan iki maçı da kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:



"Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Rakiplerle aramızda puan farkı az. Bu puan farkı futbol ihtimalleri dahilinde kapanabilecek bir puan farkı. Geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Bizim kazanmamız lazım. Kazandığımız zaman şampiyonluk hesapları içinde oluyoruz. Bizim kredimiz olmadığı için her maçımızı 3 puan üzerine kurgulayıp çıkıyoruz. Bundan sonraki 2 maçımıza da 3 puan için çıkacağız. Ondan sonra rakiplerin maçlarını bekleyeceğiz. Şampiyonluk ihtimalimiz var. İhtimal varsa bize düşen o ihtimali kovalamak. Sonuna kadar o ihtimali kovalayacağız. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız."



Oyuncuların bu süreçte ellerinden geleni yaptığını dile getiren Gül, başarı için herkesin katkı sunması gerektiğini anlattı.



Fırat Gül, "Biz takım olmayı başardık, inşallah bundan sonraki süreçte de takım olarak devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıp Elazığ halkına sezon sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



