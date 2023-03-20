İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan derbiyi ev sahibi Barcelona, geriden gelip 2-1 kazandı.
Real Madrid, 9. dakikada Rafael Araujo'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sergi Roberto, devre bitmek üzereyken skoru eşitledi.
Konuk ekip, 81. dakikada Marco Asensio ile yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.
Barcelona, 90+2. dakikada Balde'nin ortası ve Franck Kessie'nin golüyle derbiyi kazandı. Katalanlar, bu golle birlikte Real Madrid'e karşı Camp Nou'da iki maç aradan sonra kazandı.
El Clasico'dan büyük bir zaferle ayrılan Barcelona, puanını 68 yaptı ve takipçisi Real Madrid ile olan farkı bitime 12 hafta kala 12'ye çıkardı.
Barcelona, milli maç arasından sonra Elche deplasmanına gidecek. Real Madrid ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.
Real Madrid, 9. dakikada Rafael Araujo'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sergi Roberto, devre bitmek üzereyken skoru eşitledi.
Konuk ekip, 81. dakikada Marco Asensio ile yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.
Barcelona, 90+2. dakikada Balde'nin ortası ve Franck Kessie'nin golüyle derbiyi kazandı. Katalanlar, bu golle birlikte Real Madrid'e karşı Camp Nou'da iki maç aradan sonra kazandı.
El Clasico'dan büyük bir zaferle ayrılan Barcelona, puanını 68 yaptı ve takipçisi Real Madrid ile olan farkı bitime 12 hafta kala 12'ye çıkardı.
Barcelona, milli maç arasından sonra Elche deplasmanına gidecek. Real Madrid ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.
El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Barcelona
|26
|22
|2
|2
|49
|9
|40
|68
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Real Madrid
|26
|17
|5
|4
|51
|21
|30
|56
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Atletico Madrid
|26
|15
|6
|5
|42
|19
|23
|51
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Real Sociedad
|26
|14
|6
|6
|35
|24
|11
|48
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Real Betis
|26
|13
|6
|7
|34
|26
|8
|45
|Avrupa Ligi
|6
|Villarreal
|26
|12
|5
|9
|32
|24
|8
|41
|UEFA Konferans Eleme
|7
|Athletic Bilbao
|26
|10
|6
|10
|36
|28
|8
|36
|8
|Rayo Vallecano
|26
|9
|9
|8
|31
|30
|1
|36
|9
|Osasuna
|26
|9
|7
|10
|22
|27
|-5
|34
|10
|Celta Vigo
|26
|9
|7
|10
|32
|35
|-3
|34
|11
|Mallorca
|26
|9
|5
|12
|22
|27
|-5
|32
|12
|Girona
|26
|8
|7
|11
|40
|41
|-1
|31
|13
|Getafe
|26
|7
|8
|11
|27
|34
|-7
|29
|14
|Sevilla
|26
|7
|7
|12
|29
|42
|-13
|28
|15
|Cadiz
|26
|6
|10
|10
|21
|38
|-17
|28
|16
|Real Valladolid
|26
|8
|4
|14
|20
|38
|-18
|28
|17
|Espanyol
|26
|6
|9
|11
|32
|42
|-10
|27
|18
|Valencia
|26
|7
|5
|14
|28
|31
|-3
|26
|Küme düşme
|19
|Almeria
|26
|7
|5
|14
|30
|45
|-15
|26
|Küme düşme
|20
|Elche
|26
|2
|7
|17
|19
|51
|-32
|13
|Küme düşme
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