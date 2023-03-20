El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.





Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Barcelona 26 22 2 2 49 9 40 68 Şampiyonlar Ligi 2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 30 56 Şampiyonlar Ligi 3 Atletico Madrid 26 15 6 5 42 19 23 51 Şampiyonlar Ligi 4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 11 48 Şampiyonlar Ligi 5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 8 45 Avrupa Ligi 6 Villarreal 26 12 5 9 32 24 8 41 UEFA Konferans Eleme 7 Athletic Bilbao 26 10 6 10 36 28 8 36 8 Rayo Vallecano 26 9 9 8 31 30 1 36 9 Osasuna 26 9 7 10 22 27 -5 34 10 Celta Vigo 26 9 7 10 32 35 -3 34 11 Mallorca 26 9 5 12 22 27 -5 32 12 Girona 26 8 7 11 40 41 -1 31 13 Getafe 26 7 8 11 27 34 -7 29 14 Sevilla 26 7 7 12 29 42 -13 28 15 Cadiz 26 6 10 10 21 38 -17 28 16 Real Valladolid 26 8 4 14 20 38 -18 28 17 Espanyol 26 6 9 11 32 42 -10 27 18 Valencia 26 7 5 14 28 31 -3 26 Küme düşme 19 Almeria 26 7 5 14 30 45 -15 26 Küme düşme 20 Elche 26 2 7 17 19 51 -32 13 Küme düşme

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan derbiyi ev sahibi Barcelona, geriden gelip 2-1 kazandı.Real Madrid, 9. dakikada Rafael Araujo'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sergi Roberto, devre bitmek üzereyken skoru eşitledi.Konuk ekip, 81. dakikada Marco Asensio ile yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.Barcelona, 90+2. dakikada Balde'nin ortası ve Franck Kessie'nin golüyle derbiyi kazandı. Katalanlar, bu golle birlikte Real Madrid'e karşı Camp Nou'da iki maç aradan sonra kazandı.El Clasico'dan büyük bir zaferle ayrılan Barcelona, puanını 68 yaptı ve takipçisi Real Madrid ile olan farkı bitime 12 hafta kala 12'ye çıkardı.Barcelona, milli maç arasından sonra Elche deplasmanına gidecek. Real Madrid ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.