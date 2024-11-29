El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu

THY EuroLeague'in 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 97-90 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu
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29 Kasım 2024 02:14
THY EuroLeague'in 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 97-90 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Baştan sona çok büyük çekişmeye sahne olan ve iki kez uzatmaya giden derbide Real Madrid, Facu Campazzo'nun önderliğinde 90-97 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona, ligdeki 12. maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı. Üst üste 3. yenilgisini alan İspanyol temsilcisi, bir sonraki maçında zorlu Panathinaikos deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 12. maçında altıncı galibiyetini alan Real Madrid ise ASVEL'e konuk olacak.

Barcelona'da Jan Vesely 20 sayı, 8 ribaunt, 2 asist; Kevin Punter 27 sayı, 4 asist; Jabari Parker 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist; Dario Brizuela 9 sayı, 4 asist ile oynadı.

Real Madrid'de ise Mario Hezonja 23 sayı, 7 ribaunt; Walter Tavares 24 sayı, 18 ribaunt, 2 blok; Facu Campazzo 18 sayı, 5 ribaunt, 10 asist; Dzanan Musa 9 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ile mücadele etti.

 

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