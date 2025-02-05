Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'daki turnuvada şampiyon oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'daki turnuvada şampiyon oldu
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05 Şubat 2025 15:04
Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Avrupa'nın 8 ülkesinden 9 takımla lig usulü puantaj üzerinden yapılan turnuvayı EÜ Takımı, müsabakaları gol yemeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir yandan öğrencilere spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

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