Ege Kupası'nda final günü

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda ilk 2 maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenip Yunanistan'la 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan lider Türkiye U16 Milli Takımı 26 Ocak Cuma günü son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ege Kupası'nda final günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 14:51
İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda ilk 2 maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenip Yunanistan'la 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan lider Türkiye U16 Milli Takımı 26 Ocak Cuma günü son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu lider tamamlaması halinde 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi olacak. Kupadaki diğer müsabakada Türkiye gibi 4 puana sahip Yunanistan ile 3 puanlı İrlanda Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak bu karşılaşma da aynı saatte başlayacak.

Türkiye'nin turnuvayı zirvede bitirmesi için öncelikle mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Ancak Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti maçında alınacak sonuca göre millilerin farklı kazanması da gerekebilir. Yunanistan'la aynı puanda olan Türkiye artı 1 averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın maçlarını kazanması durumunda şampiyonu genel averaj belirleyecek.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery