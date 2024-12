Ege futbolunda büyük tehlike

Ege sporunun 100 yılı geride bırakan en köklü kulüpleri 2025 yılına büyük sıkıntılarla uçurumun kenarında giriyor. İzmir'in en köklü iki temsilcisi Karşıyaka ve Altay, içinde bulundukları mali krizler ve vergi çıkmazında yönetim bulmakta sıkıntı çekerken, Denizlispor ise 2025'e tarihinde ilk kez amatöre düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Daha önce 1'inci Lig'de yer aldığı dönemden eski yabancılarının alacaklarını kapatarak FIFA yaptırımlarının önüne geçen 112 yıllık Ege'nin en eski kulübü Karşıyaka, kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolda ana sponsorunu kaybettikten sonra bu kez FIBA yaptırımları ve her ay takımın dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tarihi borç yükü olan, eski yönetimin düşmesiyle 1.5 ay başkansız kalan Kaf-Kaf'ta 24 Aralık'taki son olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için son anda yönetim oluşturuldu. Yeşil-kırmızılı takımlar liglerinde sportif olarak iyi performans sergilese de yönetim futbol ve basketbolun yanı sıra güncel vergi borçlarına kaynak arayışında.



Süper Lig'den 2022'de düştükten sonra transfer yasağı yüzünden kadrosuna hiç takviye yapamayan, 44 yaşına merdiven dayayan eski golcüsü Murat Uluç'u bile jübilesinden 3 yıl sonra sahalara döndürmek zorunda kalan Altay, geçen sezon 1'inci Lig'e de veda etti. Toplamda 800 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan kulüp, şirketleşip futbol şubesini devretmek için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. İstifaya davet edilen mevcut yönetimi takıma kaynak bulma sıkıntısı yaşayan, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinip, her an FIFA yaptırımlarıyla karşı karşıya olan siyah-beyazlı ekip, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi 8 puanla düşme hattında tamamladı. Yıllarca Süper Lig'de yer alarak 2003'te UEFA Kupası'nda tarih yazan, henüz 2021 yılına kadar Süper Lig'de oynayan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, transfer yasağıyla 2023'te 1'inci Lig'e, 2024'te 2'nci Lig'e veda etti. 3 yıl içinde 3 kez küme düşen yeşil-siyahlılar amatöre düşme sınırına geldi.



Bu sezon tamamı altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Denizlispor'un eski yabancılarından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle 6 puanı da FIFA tarafından silindi. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarı sonunda 4 puanla dibe demir atıp amatörün eşiğine gelen Denizli, 20 eski yabancı futbolcusuna olan borcu yüzünden FIFA'dan her an yeni yaptırımlarla da karşı karşıya. Kulübün 12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan, 3-10 Ocak tarihlerine yeniden kongre kararı alan Denizlispor'un toplam borcu 391 milyon 460 bin TL olarak açıklanmıştı. Denizli temsilcisinin sırf transfer yasağını açabilmek için 140 milyon TL ödemesi gerekiyor.