Efsane koç Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti

Basketbol tarihinin en saygın figürlerinden biri olan ve hem oyuncu hem de koç olarak Basketbol Şöhretler Müzesi'ne girmeyi başaran ender isimlerden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

calendar 10 Kasım 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Efsane koç Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol tarihinin en saygın figürlerinden biri olan ve hem oyuncu hem de koç olarak Basketbol Şöhretler Müzesi'ne girmeyi başaran ender isimlerden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Wilkens, 15 yıllık oyunculuk kariyerinde dokuz kez All-Star seçildi ve iki kez asist krallığı yaşadı. Üstün saha görüşü ve oyunu yönlendirme becerisiyle tanınan Wilkens, kariyerinin dört sezonunda oyuncu-antrenör olarak görev yaptı; bu dönemin üçü Seattle SuperSonics, biri Portland Trail Blazers bünyesinde geçti.

Koçluğa tam zamanlı geçişinden sonra Wilkens, 1979 yılında SuperSonics'i NBA şampiyonluğuna taşıdı. 1994 yılında ise Yılın Koçu seçilerek kariyerini taçlandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.