Basketbol tarihinin en saygın figürlerinden biri olan ve hem oyuncu hem de koç olarak Basketbol Şöhretler Müzesi'ne girmeyi başaran ender isimlerden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Wilkens, 15 yıllık oyunculuk kariyerinde dokuz kez All-Star seçildi ve iki kez asist krallığı yaşadı. Üstün saha görüşü ve oyunu yönlendirme becerisiyle tanınan Wilkens, kariyerinin dört sezonunda oyuncu-antrenör olarak görev yaptı; bu dönemin üçü Seattle SuperSonics, biri Portland Trail Blazers bünyesinde geçti.



Koçluğa tam zamanlı geçişinden sonra Wilkens, 1979 yılında SuperSonics'i NBA şampiyonluğuna taşıdı. 1994 yılında ise Yılın Koçu seçilerek kariyerini taçlandırdı.



