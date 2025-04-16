Efeler Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
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16 Nisan 2025 07:48
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, ev sahipliği yaptığı ilk maçı 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray HDI Sigorta, ikinci maçı kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Seride durumun 1-1 olması halinde ise üçüncü maç, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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