Efecan Karaca, Galatasaray'dan haber bekliyor

Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde Sarı- Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Efecan Karaca, Galatasaray'dan haber bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2022 09:24
Son 2 sezonda önce Trabzonspor'un, ardından Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan Karaca için bu kez Galatasaray devrede.

KAPIYI YÜKSEIK BİR RAKAMDAN AÇTILAR

Teknik direktör Okan Buruk'un kanat bölgesine alternatif oyuncu olarak transfer edilmesini istediği 32 yaşındaki Efecan konusunda, Alanyaspor 'la ilk temas kurulmuştu. Ancak kaptanıyla sözleşme uzatan Güney ekibinin bonservis için kapıyı yüksek bir rakamdan açtığı öğrenildi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Galatasaray altyapısında yetişen Efecan, kulüplerin anlaşması halinde Sarı- Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.



17 GOL, 40 ASİST

Efecan Karaca, Süper Lig kariyerinde çıktığı 188 maçta 17 gol attı ve 40 asiste imza attı. 







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ