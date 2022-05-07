Efe Arda Koyuncu, tarihe geçti

Başakşehir'in genç futbolcusu Efe Arda Koyuncu, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkarak kulüp tarihinde en genç forma giyen isim oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efe Arda Koyuncu, tarihe geçti
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07 Mayıs 2022 19:46
Medipol Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı.

Efe Arda'dan önce en genç oyuncu unvanını elinde 17 yıl 6 ay 22 gün ile Ravil Tagir bulunduruyordu.

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