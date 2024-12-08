Edoardo Bove, mecburen İtalya'dan ayrılacak

Fiorentina'da kalp rahatsızlığı yaşayan Edoardo Bove'nin futbol kariyerinin geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Edoardo Bove, futbol oynamaya devam etmek için kalbine defibrilatör takılmasını kabul etti.



Ancak İtalya'da oyuncuların defibrilatörle oynamasına izin verilmediği için Bove, kariyerine başka bir ülkede devam etmek zorunda kalacak.



Ne olmuştu?



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, saha ortasında rahatsızlanmıştı.



İlk müdahalenin sahada yapıldığı Bove, ambulansla Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırılmış, maç tatil edilmişti. Bove'nin saha ortasında birden yere yığılması, saha ve tribündekiler başta olmak üzere herkesin endişelenmesine yol açmıştı.



Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina-Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

