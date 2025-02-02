Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.



Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında organize edilen özel turnuvaya 6'sı kadın olmak üzere 30 takım katıldı.



Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların da yer aldığı turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.



Turnuvada, 45 Yaş Üstü Erkekler Kategorisinde Ayboy'u 58-31 yenen Galatasaray Veteran, 50 Yaş Üstü Erkekler'de Edirne Veteranlar'ı 54-36 yenen İzmir Bulls, 55 Yaş Üstü Erkekler'de ise İzmir Bulls'u 37-29 yenen Bursa Megrel birinci oldu. 45 Yaş Üstü Kadınlar Kategorisinde de No Name ekibi rakibi Hoppala'yı 32-27 yenerek birincilik kupasını kazandı.



Şampiyon takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.



